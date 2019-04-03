2019-04-03T12:30:11+03:00
В мире

Гройсман призвал граждан Украины "не поддаваться разочарованиям" после первого тура президентских выборах

Премьер-министр страны отметил, что высокая явка на выборах говорит о том, что украинцы доказали себе и всему миру, что Украина является демократической страной
Александр ДЖУМАЕВ
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Премьер-министр Украины Владимир ГройсманПремьер-министр Украины Владимир ГройсманФото: REUTERS
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал украинцев "не поддаваться разочарованиям" после оглашения итогов первого тура президентских выборов в стране.

"Я думаю, что нам нужно просто не поддаваться, с одной стороны, разочарованиям, как бы это ни было сложно, потому что мы, особенно в последние годы, утверждаем собственную независимость. С другой стороны, у нас не может быть никакой эйфории, потому что любой результат дается только через серьезную и системную работу", - заявил Гройсман в среду в ходе заседания правительства Украины.

По словам главы украинского правительства, высокая явка на выборах продемонстрировала то, что гражданам страны небезразлична ее судьба и собственное будущее. Гройсман также отметил, что украинцы "доказали сами себе и всему миру", что Украина является демократической страной.

"Мы должны любить свое государство, быть ответственными гражданами и абсолютно добросовестно делать свое дело. Я призываю сегодня всех осмыслить, что Украина не просто место на карте, а наш дом", - заключил Гройсман.

После обработки 99,9% бюллетеней на выборах президента Украины на первом месте находится Владимир Зеленский, который заручился поддержкой 30,23% голосовавших. На втором месте идет действующий президент страны Петр Порошенко, за которого свои голоса отдали 15,95% избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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