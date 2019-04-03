Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолета
Прокуратура Германии представила первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, которая произошла 31 марта над спаржевым полем недалеко от аэродрома Эгельсбах Франкфурта-на-Майне.
Предполагается, что на борту разбившегося самолета, помимо пилота, находились также совладелица авиакомпании S7 Наталия Филёва и её отец. Однако никаких имен немецкая сторона пока не называет. Что касается вскрытия найденных на месте крушения тел, то оно подтвердило факт гибели людей от удара об землю.
"Причастности третьей стороны к гибели не выявлено", - цитирует ТАСС представителя прокуратуры Дармштадта Роберта Хартмана.
По его словам, специалисты уже взяли образцы ДНК тел - анализ продолжается. Результаты будут готовы к середине следующей недели.
Сайт kp.ru писал о том, что Наталья Филева везла своего отца на лечение в Германию. Пилот также являлся гражданином России. Их частный самолет Epic-LT уже заходил на посадку, когда, вероятно, свалился в плоский штопор и быстро пошел к земле в вертикальном положении.
Наталия Филева погибла в авиакатастрофе.
ИСТОЧНИК KP.RU