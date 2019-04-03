Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолета

СЕГОДНЯ 13:42 2019-04-03T13:42:05+03:00

Предполагается, что в авиакатастрофе погибли совладелица S7 Наталия Филева, ее отец и пилот

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Прокуратура Германии представила первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, которая произошла 31 марта над спаржевым полем недалеко от аэродрома Эгельсбах Франкфурта-на-Майне.

Предполагается, что на борту разбившегося самолета, помимо пилота, находились также совладелица авиакомпании S7 Наталия Филёва и её отец. Однако никаких имен немецкая сторона пока не называет. Что касается вскрытия найденных на месте крушения тел, то оно подтвердило факт гибели людей от удара об землю.

"Причастности третьей стороны к гибели не выявлено", - цитирует ТАСС представителя прокуратуры Дармштадта Роберта Хартмана.

По его словам, специалисты уже взяли образцы ДНК тел - анализ продолжается. Результаты будут готовы к середине следующей недели.

Сайт kp.ru писал о том, что Наталья Филева везла своего отца на лечение в Германию. Пилот также являлся гражданином России. Их частный самолет Epic-LT уже заходил на посадку, когда, вероятно, свалился в плоский штопор и быстро пошел к земле в вертикальном положении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700460" frameborder="0"></iframe> Наталия Филева погибла в авиакатастрофе.

ИСТОЧНИК KP.RU