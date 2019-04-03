2019-04-03T14:03:32+03:00
Выборы президента Украины 2019

Команда Зеленского выдвинула ряд требований к Порошенко

Таким образом в штабе отреагировали на призыв президента Украины голосовать за него, а не за кандидата от партии "Слуга народа"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского ознакомилась с недавним обращением действующего главы государства Петра Порошенко к молодежи, в котором тот призвал голосовать во втором туре выборов именно за него, а не за соперника.

Политик заявил, что полностью понимает мотивы "неудовлетворенных" граждан, но в сложившейся ситуации необходимо "объединиться и не терять время". В команде Зеленского на это предложили для начала выполнить ряд требований.

"Требуем, чтобы до завершения срока своего пребывания на посту президента он <...> опубликовал перечень своих офшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет", - говорится в сообщении, опубликованном на странице штаба в Facebook.

Здесь же сторонники кандидата от партии "Слуга народа" требуют принять закон об отмене декларирования доходов и расходов общественных активистов, запустить работу Национального агентства по противодействию коррупции и обновить его при участии международных экспертов.

Также в списке значится внедрение пропорциональной системы с открытыми списками на парламентских выборах, принятие мер, которые смогут разблокировать работу Высшего антикоррупционного суда, и отзыв законопроекта о криминализации незаконного обогащения.

Кроме того, команда Зеленского предлагает лишить Службу безопасности Украины, Национальную полицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, что позволит снизить давление на предпринимателей.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее именно шоумен набрал больше всего избирательских голосов и прошел во второй тур выборов президента вместе с Петром Порошенко, в поддержку которого высказалось почти вдвое меньше украинцев.

Как украинцы относятся к итогам первого тура выборов президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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