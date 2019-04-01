2019-04-01T09:10:56+03:00
Выборы президента Украины 2019

Результаты выборов президента Украины 2019: обработано 50% бюллетеней

Предварительные результаты выборов президента Украины 2019 свидетельствуют о победе Владимира Зеленского
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Порошенко сильно отстает от Зеленского по голосамПорошенко сильно отстает от Зеленского по голосамФото: REUTERS
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Результаты выборов президента Украины 2019 года по итогам обработки более 50% бюллетеней говорят о том, что большая часть избирателей отдала свои голоса шоумену Владимиру Зеленскому.

К настоящему моменту он заручился поддержкой уже 30% пришедших на выборы граждан (свыше 2,6 млн человек). На второй месте с большим отрывом идет действующий президент Украины Петр Порошенко. Согласно результатам обработки половины всех бюллетеней, за него проголосовали лишь 1,5 млн избирателей (16%).

Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко

Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко

Замыкает тройку лидеров лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 13%. Дальше идут Юрий Бойко - 11,5%, и Анатолий Гриценко - 7%. Соответствующие данные приводятся на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 31 марта, на территории незалежной прошел первый тур президентских выборов.

Сайт kp.ru писал о том, что в Госдуму России уже внесен законопроект о непризнании результатов данной избирательной кампании. Депутаты считают несправедливым тот факт, что миллионы проживающих в нашей стране украинцев не смогли воспользоваться правом на волеизъявление.

Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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