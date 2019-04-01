Порошенко попросил сторонников Зеленского не поддерживать шоумена во втором туре

СЕГОДНЯ 01:01 2019-04-01T01:01:05+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко призвал сторонников лидера первого тура выборов главы Незалежной шоумена Владимира Зеленского не голосовать за кандидата от партии «Слуга народа» во втором туре, поддержать его самого.

«Хотел бы обратиться к молодому поколению, кому меньше 30 лет. Я полностью разделяю ваши желания, чтобы изменения были качественными. Мы должны объединиться, и не терять время», - заявил Порошенко

По его словам, он «полностью понимает мотивы неудовлетворения» молодых украинцев.

«Я услышал вас и прошу: услышьте и вы меня. Все, что мы делали на протяжении пяти лет – для молодежи, для будущего поколения», - продолжил Порошенко.

Действующий президент Украины назвал своего основного соперника на нынешних выборах «марионеткой» украинского олигарха Игоря Коломойского и призвал «патриотов» не дать Зеленскому «ни единого шанса» на победу во втором туре, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов, сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию. К этому часу уже понятно, что Владимир Зеленский точно проходит во второй тур выборов, поддержали более 28,4% пришедших на избирательные участки граждан. В основном, это люди моложе 35 лет.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700384" frameborder="0"></iframe> Михаил Погребинский: «Если Порошенко пройдёт во второй тур, он сделает все, чтобы не проиграть выборы...».Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU