СЕГОДНЯ 15:24 2019-04-03T15:53:34+03:00

"С юмором человек был всегда": актер Вилле Хаапасало об Алексее Булдакове Фото: Архив "КП"

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Финский актер Вилле Хаапасало, звезда российских фильмов " Особенности национальной рыбалки" и "Особенности национальной охоты" прокомментировал Радио "Комсомольская правда" смерть советского актера театра и кино, народного артиста России Алексея Булдакова. Напомним, он ушел из жизни в среду, 3 апреля, на 69-м году жизни.

- Хороший был мужик, мы с ним очень подружились. Для меня это шок. Огромный шок. Это был добрый, юморной человек. Помню, я был молодым актером, когда мы познакомились, он мне все помогал там, я какие-то вопросы ему задавал, потому что не знал. У него же было чуть больше опыта, чем у меня, поэтому он помогал, - подчеркнул Хаапасало.

Алексей Булдаков также известен по роли генерала Булдакова (Иволгина) в фильмах "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки".

Ранее сайт kp.ru писал, что в Гильдии актеров кино назвали причину смерти Алексея Булдакова. У артиста оторвался тромб. Российский актер неожиданно скончался прямо во время очередных гастролей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701020" frameborder="0"></iframe> Умер Алексей Булдаков.«Ну вы, блин, даёте»... Не стало «генерала Иволгина» из «Особенностей национальной охоты». Актёр Алексей Булдаков умер в 68 лет

svkolosova Алексей Булдаков знаменитым на всю страну стал после фильма "Особенности национальной охоты"

ИСТОЧНИК KP.RU