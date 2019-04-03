Путин заявил о поддержке иностранных инвесторов

СЕГОДНЯ 15:41 2019-04-03T15:45:33+03:00

Президент РФ подчеркнул, что в первую очередь будет оказываться помощь тем, кто планирует открыть свои заводы в России

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна будет поддерживать иностранных инвесторов, открывающих свои заводы в России.

- Мы и в будущем будем, безусловно, поддерживать проекты подобного рода, которые осуществляются как российскими компаниями, так и нашими зарубежными партнерами, - отметил российский глава на церемонии открытия завода "Мерседес-Бенц".

При этом Владимир Путин, уверен, что "Мерседес-Бенц" не будет разочарован в своем бизнесе в РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент России Владимир Путин приехал на открытие завода Mercedes на «Аурусе». Немецкая компания открыла свое производство в парке «Есипово» Солнечногорского района Подмосковья. В рамках визита на завод глава государства осмотрит производственные помещения и, в частности, конвейерную линию, смонтированную по принципу "полностью гибкой сборки".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700984" frameborder="0"></iframe> Путин приехал на завод Mercedes-Benz в Подмосковье на лимузине Aurus.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU