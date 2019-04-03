Путин заявил о поддержке иностранных инвесторов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна будет поддерживать иностранных инвесторов, открывающих свои заводы в России.
- Мы и в будущем будем, безусловно, поддерживать проекты подобного рода, которые осуществляются как российскими компаниями, так и нашими зарубежными партнерами, - отметил российский глава на церемонии открытия завода "Мерседес-Бенц".
При этом Владимир Путин, уверен, что "Мерседес-Бенц" не будет разочарован в своем бизнесе в РФ.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент России Владимир Путин приехал на открытие завода Mercedes на «Аурусе». Немецкая компания открыла свое производство в парке «Есипово» Солнечногорского района Подмосковья. В рамках визита на завод глава государства осмотрит производственные помещения и, в частности, конвейерную линию, смонтированную по принципу "полностью гибкой сборки".
Путин приехал на завод Mercedes-Benz в Подмосковье на лимузине Aurus.Дмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU