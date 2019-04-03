Владимир Путин приехал на открытие завода Mercedes на «Аурусе»
Президент РФ Владимир Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье на своем новом российском лимузине "Аурус".
Символичная демонстрация достижений отечественного автопрома произошла на территории индустриального парка "Есипово" Солнечногорского района. Именно здесь в среду, 3 апреля, и состоится торжественная церемония.
У советских собственная гордость: Владимир Путин приехал на открытие завода «Мерседес» на «Аурусе».
Ранее в пресс-службе Кремля сообщали о том, что в рамках визита на завод глава государства осмотрит производственные помещения и, в частности, конвейерную линию, смонтированную по принципу "полностью гибкой сборки". Применение технологии уровня "Индустрия 4.0" позволяет наладить одновременное производство сразу нескольких автомобильных платформ.
Сайт kp.ru писал о том, что первый автомобиль сойдет с нового конвейера уже в этом месяце. Речь идет о седане Mercedes E-Класса. Позже завод наладит также сборку внедорожников GLC, GLE и GLS.
ИСТОЧНИК KP.RU