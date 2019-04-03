2019-04-03T15:56:58+03:00
Общество

Эксперт усомнился в корректности рейтинга безопасности регионов

Согласно статистике, самым безопасной для жизни оказалась Чукотка, а вот в Москве жить опасно
Елена АКИМОВА
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Эксперт усомнился, что в столице жизнь опаснее всегоЭксперт усомнился, что в столице жизнь опаснее всегоФото: Александр ГЛУЗ
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Рейтинг безопасности регионов, который был составлен на основании статистики МВД, не совсем корректен. К такому выводу пришел председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Он уверен, что нельзя делать выводы о преступности в том или ином субъекте страны, основываясь только на количество зарегистрированных правонарушений.

Согласно рейтингу, который был составлен RT, безопаснее всего жить на Чукотке, там за 2018 год зарегистрировано 748 правонарушений, а вот в столице уровень преступности зашкаливает – 140 тысяч за это же время.

- Это неправильный подход совершенно. А как же плотность населения? Ведь на Чукотке живет гораздо меньше людей, чем в Москве или в других регионах. Гораздо достовернее, когда оценивается количество преступлений на одного жителя региона. После все показатели разбиваются на категории тяжести, оцениваются какой процент преступлений совершен против личности. Это и будет указывать на истинный уровень преступности в регионе, - комментирует газете «Известия» Кирилл Кабанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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