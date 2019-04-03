2019-04-03T16:25:32+03:00
Политика

Президент Анголы Жоау Лоуренсу вручит российскому главе Владимиру Путину орден

Политик подчеркнул, что прилетел в Россию с целью укрепления отношений между двумя странами
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Президент Анголы Жоау Лоуренсу вручит российскому главе Владимиру Путину орденПрезидент Анголы Жоау Лоуренсу вручит российскому главе Владимиру Путину орденФото: REUTERS
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Президент Анголы Жоау Лоуренсу накануне встречи с российским лидером рассказал о целях визита в РФ спикеру ГД Вячеславу Володину. Лоуренсу подчеркнул, что планирует говорить о перспективах укрепления экономических связей двух стран и вручить Владимиру Путину орден.

- Завтра произойдет нечто впервые. Мы вне своей территории вручим орден Агостиньо Нето господину президенту Владимиру Путину, - заявил президент Анголы.

Лоуренсу заявил, что прибыл в Россию, чтобы "укрепить наши узы и особенно для того, чтобы диверсифицировать сотрудничество между нашими странами с целью расширить экономические связи". При этом, он отметил, что политические и дипломатические отношения между Россией и Анголой на данный момент уже являются крепкими. Однако экономическое взаимодействие "требует расширения".

При этом, Вячеслав Володин выразил надежду, что встреча президентов РФ и Анголы, которая состоится в четверг, 4 апреля, придаст импульс и межпарламентскому сотрудничеству двух стран, сообщает "rg.ru".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Анголы Мануэл Домингуш Аугушту. В ходе встречи дипломаты договорились о выведении экономического сотрудничества двух стран на качественно новый уровень

ИСТОЧНИК KP.RU

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