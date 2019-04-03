2019-04-03T19:21:17+03:00
Политика

Подкомиссия ООН заявила о принадлежности территорий по заявке РФ на шельф в Арктике

Главы Роснедр Евгений Киселев отметил, что это заявление определяет успешность российской заявки
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Подкомиссия ООН заявила о принадлежности территорий по заявке РФ на шельф в АрктикеПодкомиссия ООН заявила о принадлежности территорий по заявке РФ на шельф в АрктикеФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Глава Роснедр Евгений Киселев отметил, что подкомиссия ООН в рамках рассмотрения заявки РФ на расширение шельфа Арктики заявила о геологической принадлежности территорий, включенных в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента России.

- Подкомиссия заявила о геологической принадлежности территорий, которые мы включаем в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента Российской Федерации. Это важнейшее заявление, - подчеркнул Киселев.

При этом он отметил, что остаются технические вопросы, связанные с обоснованиями морфологии по конкретным элементам российской заявки, сообщает "ТАСС".

Напомним, Россия в августе 2015 года направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 миллиона квадратных километров.

Россия планирует присоединение хребта Ломоносова и других участков морского дна. В том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале марта этого года США заявили о готовности «сдерживать Россию в Арктике». По словам генерала Кертиса Скапаротти, его стране пришлось «обновить свои планы» из-за открытия Северного морского пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Столтенберг заявил о том, что НАТО уйдет из Афганистана вместе с войсками США
Столтенберг заявил, что НАТО будет вести диалог с РФ для решения вопросов контроля за вооружениям
В Ингушетии построят первый драмтеатр: проект прошел госэкспертизу
Турция назвала покупку С-400 у России "решенным вопросом"
Зеленский вызвал на политические дебаты Порошенко
В Норвегии завершилось дело в отношении сотрудника Совфеда Михаила Бочкарева
Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона
Владимир Путин расписался на капоте одного из "Мерседесов" в Подмосковье
У независимого комитета кредиторов банка «Югра» появилась официальная страница в ВК
В Конгрессе США рассматривается законопроект о блокировке активов российских банков
В Совфеде предложили изменить выплаты при рождении детей
В сети Появился трейлер фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли
Минтранс не будет вводить ограничения габаритов ручной клади
Путин предложил построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям
Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже
Ученые: работа в ночную смену приводит к нарушению метаболизма
Прокурор по делу футболистов Кокорина и Мамаева находится под государственной защитой
В Росавиации предложили возобновить авиасообщение между Россией и Украиной
Лавров: Россия не пытается лишить Белоруссию независимости
Стала известна дата прощания с советским актером Алексеем Булдаковым
Лавров: Мирный договор с Японией должен затрагивать не только вопрос установления границы