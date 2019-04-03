СЕГОДНЯ 19:14 2019-04-03T19:21:17+03:00

Подкомиссия ООН заявила о принадлежности территорий по заявке РФ на шельф в Арктике Фото: EAST NEWS

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Глава Роснедр Евгений Киселев отметил, что подкомиссия ООН в рамках рассмотрения заявки РФ на расширение шельфа Арктики заявила о геологической принадлежности территорий, включенных в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента России.

- Подкомиссия заявила о геологической принадлежности территорий, которые мы включаем в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента Российской Федерации. Это важнейшее заявление, - подчеркнул Киселев.

При этом он отметил, что остаются технические вопросы, связанные с обоснованиями морфологии по конкретным элементам российской заявки, сообщает "ТАСС".

Напомним, Россия в августе 2015 года направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 миллиона квадратных километров.

Россия планирует присоединение хребта Ломоносова и других участков морского дна. В том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале марта этого года США заявили о готовности «сдерживать Россию в Арктике». По словам генерала Кертиса Скапаротти, его стране пришлось «обновить свои планы» из-за открытия Северного морского пути.

ИСТОЧНИК KP.RU