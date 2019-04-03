2019-04-03T19:55:33+03:00
В мире

Турция назвала покупку С-400 у России "решенным вопросом"

При этом глава местного МИД отметил, что страна все еще рассчитывает на поставки американских истребителей пятого поколения F-35
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Турция назвала покупку С-400 у России "решенным вопросом"Турция назвала покупку С-400 у России "решенным вопросом"Фото: Анна САДОВНИКОВА
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления на Атлантическом совете, прокомментировал покупку зенитно-ракетных комплексов С-400 у России . Он назвал данную ситуацию "решенным вопросом", который уже не подлежит обсуждению.

При этом, министр добавил, что Турция все еще рассчитывает на поставки американских истребителей пятого поколения F-35. Однако ранее администрация Трампа объявила о приостановке сделки из-за принципиальной позиции Анкары по С-400.

Глава местного МИД также заявил, что Турция 10 лет пыталась купить у США похожие системы Patriot и президент Дональд Трамп признавал ошибкой отказ предыдущей администрации заключать сделку, сообщает "Интерфакс".

- В ожидании однозначного решения Турции отказаться от получения С-400, поставки и любая деятельность, связанная с наращиванием оперативного потенциала Турции, связанного с F-35, приостановлены, - подчеркнули в Пентагоне.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США хотят видеть Турцию в НАТО при условии отказа от системы С-400. В Вашингтоне утверждают, что данные зенитные ракетные системы не совместимы с противоракетной обороной и самолетами Североатлантического альянса.

Будет ли Турция покупать наши ракеты, если мы не снимем санкции с их помидоров?.Об этом и не только Илья Савельев и Михаил Юрьев поговорят в эфире легендарной "Главтемы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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