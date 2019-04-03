Турция назвала покупку С-400 у России "решенным вопросом"
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления на Атлантическом совете, прокомментировал покупку зенитно-ракетных комплексов С-400 у России . Он назвал данную ситуацию "решенным вопросом", который уже не подлежит обсуждению.
При этом, министр добавил, что Турция все еще рассчитывает на поставки американских истребителей пятого поколения F-35. Однако ранее администрация Трампа объявила о приостановке сделки из-за принципиальной позиции Анкары по С-400.
Глава местного МИД также заявил, что Турция 10 лет пыталась купить у США похожие системы Patriot и президент Дональд Трамп признавал ошибкой отказ предыдущей администрации заключать сделку, сообщает "Интерфакс".
- В ожидании однозначного решения Турции отказаться от получения С-400, поставки и любая деятельность, связанная с наращиванием оперативного потенциала Турции, связанного с F-35, приостановлены, - подчеркнули в Пентагоне.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что США хотят видеть Турцию в НАТО при условии отказа от системы С-400. В Вашингтоне утверждают, что данные зенитные ракетные системы не совместимы с противоракетной обороной и самолетами Североатлантического альянса.
Будет ли Турция покупать наши ракеты, если мы не снимем санкции с их помидоров?.Об этом и не только Илья Савельев и Михаил Юрьев поговорят в эфире легендарной "Главтемы".
ИСТОЧНИК KP.RU