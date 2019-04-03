В украинском Николаеве декоммунизировали черный хлеб

СЕГОДНЯ 21:22 2019-04-03T21:34:33+03:00

В связи с новым законом местный хлебзавод изменил название продукта со "Стахановский" на "Галицкий"

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Власти Николаевской области Украины ссылаясь на закона о декоммунизации принудили местный хлебозавод переименовать один из сортов выпускаемого хлеба под названием "Стахановский".

Дело в том, что на днях завод поступило письмо от заместителя главы области Вячеслава Боня, в котором он объяснил, почему хлеб не может так называться.

Теперь хлеб называется "Галицкий". Новое название придумали сами сотрудники завода, "ТАСС".

- Они нам целое письмо прислали по этому поводу. В частности, расписали, кто такой был Алексей Стаханов, - заявило руководство завода.

Напомним, на Украине с мая 2015 года действует закон о декоммунизации, запрещающий коммунистическую пропаганду и символику. Он предполагает также демонтаж памятников советским государственным деятелям.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале прошлого года актер и певец Андрей Данилко посоветовал властям Украины в рамках декоммунизации «оторвать голову» Верке Сердючке, в образе которой он выступает многие годы. Так артист прокомментировал планы мэрии Киева снять пятиконечную звезду со шпиля высотного дома на Крещатике, где он живет.

На Украине раскольники при помощи радикалов захватили храм канонической УПЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU