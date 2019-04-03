Во втором туре выборов президента Украины за Зеленского готовы проголосовать почти 50% граждан
Как показывают последние соцопросы, лидера первого тура выборов президента Украины Владимира Зеленского во втором туре готовы поддержать почти половина граждан Незалежной – 49,4%. А за действующего лидера соседней страны Петра Порошенко намерены отдать свои голоса 19,8% украинцев.
Данные проведенного телеканалами «112 Украина» и NewsOne исследования обнародован на сайте Центра «Социальный мониторинг». При этом за две с половиной недели до второго тура 19,2% опрошенных еще не определились с выбором, а 11,6% респондентов ответили, что вообще не собираются участвовать в голосовании.
Напомним, в воскресенье, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов, сайт kp.ru вел онлайн-трансляцию. Во втором туре за главный государственный пост будут бороться набравший более 30% голосов комик Владимир Зеленский и Петр Порошенко, которого поддержали менее 16% граждан. Второй тур пройдет 21 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU