2019-04-04T02:35:43+03:00
Общество

Голикова: Правительство обсуждает возможность выдачи маткапитала на первенца

Вице-премьер России отметила, что семьи нужно мотивировать к появлению в них детей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вице-премьер России Татьяна ГоликоваВице-премьер России Татьяна ГоликоваФото: Михаил ФРОЛОВ
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В правительстве России обсуждается возможность выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка в качестве дополнительных мер стимулирования рождаемости в стране. Об этом в среду, 3 апреля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Очевидно, что, скорее всего, нам нужно будет принимать дополнительные меры для того, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей», - сказала она в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Вице-премьер отметила, что это связано «со многими аспектами», в том числе и «с необходимостью обеспечения сохранения нации».

На вопрос, могут ли в России принять решение выдавать маткапитал на первенца, Татьяна Голикова ответила: «Не буду скрывать. Конечно, и такие варианты тоже обсуждаются».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в правительстве намерены вдвое сократить сроки выдачи материнского капитала и оформления документов на него. Вместо одного месяца процедура будет занимать до 15 дней с момента приема заявления.

20 тысяч рублей маткапитала разрешат потратить на что угодно.Программа "Тема дня" на Радио "Комсомольская правда"

ИСТОЧНИК KP.RU

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