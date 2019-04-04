Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией

СЕГОДНЯ 07:44 2019-04-04T07:44:18+03:00

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд должна обсудить возможность взаимной отмены санкций со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Такого мнения придерживается бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар, которого ужаснула недавняя новость о том, что власти Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей уничтожили более 70 тонн незаконно ввезенной прибалтийской кильки.

"Я прочитал, что в России были сожжены 72 тонны кильки из Эстонии, конфискованные таможней в Ивангороде. На это ушло три месяца. Жаль наших рыбаков. Пожалуй, достаточно этих санкций и контрсанкций. Вот и тема для президента Кальюлайд, о чем в Москве поговорить", — написал политик у себя на странице в Facebook

Сайт kp.ru писал о том, что эстонский лидер посетит Россию 18 апреля для участия в церемонии открытия отреставрированного здания посольства республики в Москве. Это будет первый визит президента республики в нашу страну за последние восемь лет. Уже сейчас известно, что Кальюлайд рассчитывает встретиться с Путиным. Стороны готовятся к переговорам.

ИСТОЧНИК KP.RU