2019-04-04T09:36:07+03:00
Происшествия

Семь человек погибли при взрыве в автомобильном туннеле в Китае

Поисково-спасательная операция длилась около 40 часов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Китае из-за взрыва в автомобильном туннеле погибли семь человекВ Китае из-за взрыва в автомобильном туннеле погибли семь человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В результате взрыва в строящемся автомобильном туннеле в провинции Юньнань на юго-западе Китая погибли семь человек.

Инцидент произошел еще в понедельник, 1 апреля, около 20:00 по местному времени, однако все эти дни продолжалась поисково-спасательная операция. В результате взрыва обрушилась часть конструкций на строящемся участке скоростной дороги в уезде Вэйсинь. Трасса соединяет город Ибинь в провинции Сычуань и Бицзе в Гуйчжоу,

Сначала было известно лишь о двух погибших, но к настоящему моменту из-под обломков достали тела еще пятерых людей, которые считались пропавшими без вести. Вся операция заняла порядка 40 часов и осложнялась низкой видимостью, а также высокой концентрацией газа в туннеле.

Причины инцидента пока неизвестны. Ведется расследование, передает издание The Paper.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими неделями ранее еще один мощный взрыв прогремел на химзаводе компании Tianjiayi Chemical в китайском городе Яньчэн. Жертвами трагедии стали 64 человека, еще около 600 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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