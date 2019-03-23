Число жертв взрыва на химзаводе в Китае возросло до 64

СЕГОДНЯ 06:53 2019-03-23T07:19:00+03:00

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Число жертв взрыва на химическом заводе компании Tianjiayi Chemical в китайском городе Яньчэн восточной провинции Цзянсу возросло до 64, еще 28 человек считаются пропавшими без вести, сообщает издание China.org.

По его данным, пока удалось опознать тела только 26 погибших. В больницах к утру субботы остаются 21 пострадавший в критическом состоянии и 73 пациента – в тяжелом. Ранее сообщалось, что за помощью к врачам в 16 клиник города обратились 640 человек. Одних привезли на «Скорой», другие добрались самостоятельно. Россиян среди погибших и пострадавших нет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв в промышленном парке Яньчэна прогремел в четверг, 21 марта, около 14.00 по местному времени (9.00 мск). Он был настолько мощным, что ударной волной выбило окна в домах, в радиусе примерно пять километров от места ЧП. А через некоторое время сейсмологическое управление Китая зафиксировало в этом районе землетрясение.

Видео взрыва на химзаводе в Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU