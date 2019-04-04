Освобожденного под залог Карлоса Гона вновь поместили под арест

СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-04T09:52:27+03:00

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Отпущенный под залог в 9 миллионов долларов экс-глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон вновь оказался под стражей по подозрению в совершении ряда финансовых махинаций. В четверг утром в квартиру топ-менеджера в центре Токио нагрянули представители прокуратуры, которые вывели его в отдел и уже там арестовали.

Стоит отметить, что это уже четвертый ордер на взятие Гона под стражу, что совершенно не характерно для данной страны. Однако токийская прокуратура собирается выдвинуть в отношении бывшего главы Nissan новые обвинения в финансовых махинациях и злоупотреблении доверием.

По версии следствия, представитель концерна в Омане получил из подконтрольного Гону "президентского фонда" сумму в размере 32 млн долларов, при этом часть средств проводилась через фиктивную компанию и, вероятно, была задействована для покупки яхты семье бизнесмена, передает телеканал NHK.

Пока же экс-глава Nissan является обвиняемым лишь в занижении сведений о доходах и нарушении юридических обязательств, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU