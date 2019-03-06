Адвокаты Гона внесли за него залог в размере $9 млн

СЕГОДНЯ 08:41 2019-03-06T08:41:07+03:00

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Адвокаты экс-главы франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона внесли за него залог в размере одного миллиарда иен (около 9 миллионов долларов). Об этом сообщили в пресс-службе Токийского окружного суда.

Сайт kp.ru писал о том, что все предыдущие ходатайства топ-менеджера об освобождении под залог постоянно отклонялись, однако накануне очередная просьба все же была удовлетворена.

Поскольку суд уже получил запрошенную сумму, Гон может покинуть следственный изолятор до конца дня - в среду, 6 марта. После этого он будет постоянно находиться в своей квартире в Токио под пристальным наблюдением. Перед его домом установят видеокамеры, а все коммуникации будут отслеживаться, передает ТАСС.

Напомним, что в настоящий момент бывший глава Nissan является обвиняемым сразу по нескольким статьям - занижение сведений о доходах с целью уклонения от уплаты налогов и нарушение юридических обязательств по отношению к автомобильной корпорации

ИСТОЧНИК KP.RU