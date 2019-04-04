Разбившийся в Домодедово микроавтобус нелегально развозил пассажиров

СЕГОДНЯ 10:33 2019-04-04T10:33:33+03:00

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Разбившийся в Домодедово микроавтобус марки "Мерседес" нелегально развозил пассажиров по маршруту Тула-Москва. Об этом сообщили в пресс-службе Ространснадзора.

"Установлено, что водитель микроавтобуса частное лицо, осуществлял нелегальную перевозку, дублируя маршрут легального перевозчика - Тула - Москва. Какие-либо документы на перевозку пассажиров отсутствуют", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Теперь служба проведет проверку других перевозчиков на данном направлении, чтобы выявить возможных нарушителей.

Сайт kp.ru писал о том, что страшная авария с участием нелегальной маршрутки произошла утром в четверг, 4 апреля, на подмосковном участке трассы М4 Дон. Микроавтобус на полной скорости врезался в остановившуюся на этой же полосе фуру, в результате чего погибли шесть человек, еще двое получили травмы. Среди пострадавших 8-летняя девочка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701131" frameborder="0"></iframe> Видео с места ДТП в Домодедово.

ИСТОЧНИК KP.RU