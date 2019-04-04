Госдума перенесла дату вступления в силу закона о хостелах
Депутаты Государственной Думы на заседании в четверг приняли в новой редакции закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. В соответствии с новой версией текста документа, закон вступит в силу с 1 октября текущего года.
При этом концепция закона останется прежней. Будут внесены поправки в Жилищный кодекс, которые поставят под запрет оказывать гостиничные услуги в квартирах жилищного фонда.
Как ранее писал сайт kp.ru согласительная комиссия 3 апреля, в которую вошли депутаты и сенаторы, после долгих споров наконец-то договорилась о сроках введения в действие закона о хостелах. Это должно произойти с 1 октября. С этого дня будет наложен запрет на «оказание гостиничных услуг в жилых помещениях в многоквартирном доме».
Данная формулировка текста документа однозначно ставит крест на существовании хостелов в квартирах, которые не переведены в нежилой фонд. При этом сохраняется возможность сдачи квартир в аренду посуточно.
ИСТОЧНИК KP.RU