2019-04-04T11:31:34+03:00
Общество

Госдума перенесла дату вступления в силу закона о хостелах

Закон будет действовать с 1 октября 2019 года
Марина ВЕНЦОВА
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Госдума приняла закон о хостелах с отсроченной датой вступления в силу на 1 октябряГосдума приняла закон о хостелах с отсроченной датой вступления в силу на 1 октябряФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Депутаты Государственной Думы на заседании в четверг приняли в новой редакции закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. В соответствии с новой версией текста документа, закон вступит в силу с 1 октября текущего года.

При этом концепция закона останется прежней. Будут внесены поправки в Жилищный кодекс, которые поставят под запрет оказывать гостиничные услуги в квартирах жилищного фонда.

Как ранее писал сайт kp.ru согласительная комиссия 3 апреля, в которую вошли депутаты и сенаторы, после долгих споров наконец-то договорилась о сроках введения в действие закона о хостелах. Это должно произойти с 1 октября. С этого дня будет наложен запрет на «оказание гостиничных услуг в жилых помещениях в многоквартирном доме».

Данная формулировка текста документа однозначно ставит крест на существовании хостелов в квартирах, которые не переведены в нежилой фонд. При этом сохраняется возможность сдачи квартир в аренду посуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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