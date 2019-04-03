2019-04-03T11:57:06+03:00
Общество

В России хостелы в жилых домах запретят с 1 октября

Госдума и Совет федерации договорились о сроках, с которого начнет действовать закон о запрете оказывать гостиничные услуги в квартирах
Владимир НИКОЛАЕВ
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Хостелы можно размещать только в нежилом фондеХостелы можно размещать только в нежилом фондеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Согласительная комиссия из депутатов и сенаторов после долгих споров наконец-то договорилась о сроках введения в действие нашумевшего закона о хостелах. Это произойдет с 1 октября.

Депутаты приняли документ в 3 чтениях и настаивали на том, чтобы изменения ввели в действие уже с 1 июля. Несогласных с этим сенаторов даже грозились проигнорировать и направить законопроект напрямую президенту — такого в современной парламентской практике еще не бывало. А Совет Федерации просил всего лишь отсрочить принятие документа — сначала до 1 января 2020, потом хотя бы до 1 октября года нынешнего. За это выступали и представители регионов, куда летом приезжает много туристов и отдыхающих. Селятся гости именно в хостелах или в квартирах для посуточной аренды. В частности, об отсрочке просило руководство Крыма и Санкт-Петербурга. Запрет мог сорвать планы российских и зарубежных туристов.

В итоге решено, что ограничения все же начнут действовать с 1 октября. С этого дня будет наложен запрет на «оказание гостиничных услуг в жилых помещениях в многоквартирном доме».

Такая формулировка однозначно ставит крест на существовании хостелов в квартирах, которые не переведены в нежилой фонд. Но оставляет возможность существования квартир в посуточной аренде. Поскольку нигде толком не определено, подпадает такая квартира под категорию гостиницы или нет.

- Главные признаки гостиницы — это наличие нескольких номеров и возможность селиться нескольким группам чужих друг для друга людей, - пояснил «КП» председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин.

Правда, инициатор законопроекта, глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, считает по-другому.

- Частая смена гостей на коммерческой основе даже в одной квартире, предоставление им белья, полотенец, тапочек — это тоже признаки гостиничных услуг, - говорила она корреспонденту «КП» во время обсуждения законопроекта.

ЧТО В ИТОГЕ

! Хостелы можно размещать только в нежилом фонде. Те, кто сейчас располагаются в квартирах, должны будут освободить помещение, либо срочно перевести его из жилого фонда в нежилой. Для квартир, находящихся выше первого этажа, это невозможно (исключение — под квартирой тоже находятся нежилые помещения).

! Четкого запрета сдавать квартиры на короткие сроки нет. Значит, можно. Но как пояснили «КП» в Госдуме, закон все же усилит позиции соседей в борьбе с недобросовестными владельцами жилья, которые устраивают у себя притоны.

! Закон не касается помещений, которые относятся к классу «апартаменты». Там по-прежнему можно и хостел организовать, и квартиру сдавать хоть с посуточной, хоть с почасовой арендой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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