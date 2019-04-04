Цены на нефть перешли к слабому росту
В четверг днем, 4 апреля, мировые цены на нефть стабилизируются после снижения утром и на предыдущих торгах.
Так, к 15:05 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,47% - до 69,64 доллара за баррель, а майские фьючерсы на черное золото сорта WTI подорожали на 0,43% - до 62,73 доллара за бочку.
По мнению экспертов, рост цен связан с надеждой на скорое торговое соглашение между США и Китаем.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в марте американский госсекретарь Майкл Помпео заявил о возможном заключении соглашения с КНР. При этом он назвал три условия, необходимых для того, чтобы уладить споры между Вашингтоном и Пекином. В частности, тогда выяснилось, что Соединенные Штаты рассчитывают на полную ликвидацию двусторонних таможенных пошлин и нетарифных мер.
ИСТОЧНИК KP.RU