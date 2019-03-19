2019-03-19T18:10:39+03:00
В мире

Помпео надеется на скорое заключение торгового соглашения США и КНР

Американский госсекретарь перечислил три условия договора, которые смогут уладить споры между Вашингтоном и Пекином
Елена Гильманова
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Госсекретать США Майкл ПомпеоГоссекретать США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Китай и США добиваются прогресса на переговорах, поэтому возможно, что вскоре стороны подпишут торговое соглашение. Такое мнение выразил Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео.

«Я знаю, что мы добиваемся прогресса. Я надеюсь, что вскоре с Китаем будет заключена сделка», - заявил он в интервью радиостанции KSNT.

Госсекретарь США перечислил три цели соглашения, которые уладят торговые споры между Вашингтоном и Пекином. Первой целью Помпео назвал доступ к рынкам на взаимовыгодной основе. Соединённые Штаты также рассчитывают на полную ликвидацию двусторонних таможенных пошлин и нетарифных мер. «Мы также хотим создать механизмы, которые не позволят Китаю похищать американскую интеллектуальную собственность», - заключил Помпео.

Ранее Китай выразил надежду, что в результате торговых переговоров с Соединенными Штатами будет заключено взаимовыгодное соглашение. Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Вашингтон с Пекином находятся на финальной стадии обсуждения торговой сделки, и близки к тому, чтобы положить конец «торговой войне», заключив соглашение. КНР заявила, что исходит из того, что сотрудничество с США лучше противостояния, и готов развивать отношения на основе взаимного уважения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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