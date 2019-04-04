Суд продлил арест полковнику Захарченко

СЕГОДНЯ 17:06 2019-04-04T17:06:22+03:00

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В четверг, 4 апреля, Пресненский суд Москвы продлил арест экс-замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрию Захарченко, обвиняемому в коррупции.

Стоит отметить, что суд, оставив полковника-миллиардера в СИЗО до 24 июля, удовлетворил ходатайство гособвинителя. «Удовлетворить ходатайство гособвинителя и продлить Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июля», - цитирует судью Елену Абрамову ТАСС.

Также в ходе заседания судья объявила о том, что судебное следствие окончено, а прения сторон по делу начнутся 23 апреля. В этот день гособвинитель должен огласить срок наказания, который считает справедливым для Захарченко.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по данным следствия, полковник получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса за покровительство и взятку в 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ля Маре». Между тем это далеко не единственный эпизод нарушения закона со стороны Дмитрия Захарченко.

ИСТОЧНИК KP.RU