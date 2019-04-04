В Киеве переименовали улицу Героя СССР Ивана Кудри в улицу сенатора Маккейна

СЕГОДНЯ 17:25 2019-04-04T17:25:12+03:00

Ранее в украинской столице не было объектов, названных в честь американских политиков

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В четверг, 4 апреля, стало известно о том, что улицу в центре Киева, названную в честь разведчика и Героя Советского Союза Ивана Кудри, переименовали. Теперь она носит имя сенатора Джона Маккейна, скончавшегося в 2018 году. Такое решение принял Киевский горсовет.

«Ставлю решение о переименовании улицы Ивана Кудри в Печерском районе Киева в улицу Джона Маккейна. За - 71. Решение принято», - объявил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Стоит отметить, что до сегодняшнего дня в Киеве не было улиц, названных в честь американских политиков, передает ТАСС.

СПРАВКА «КП»

Иван Данилович Кудря - советский разведчик, Герой Советского Союза. В начале Великой Отечественной войны он принимал участие в подготовке и проведении боевых операций семи диверсионных групп в оккупированном немцами Киеве. В июле 1942 года капитан был схвачен гитлеровцами и казнен.

ИСТОЧНИК KP.RU