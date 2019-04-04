В Киеве переименовали улицу Героя СССР Ивана Кудри в улицу сенатора Маккейна
В четверг, 4 апреля, стало известно о том, что улицу в центре Киева, названную в честь разведчика и Героя Советского Союза Ивана Кудри, переименовали. Теперь она носит имя сенатора Джона Маккейна, скончавшегося в 2018 году. Такое решение принял Киевский горсовет.
«Ставлю решение о переименовании улицы Ивана Кудри в Печерском районе Киева в улицу Джона Маккейна. За - 71. Решение принято», - объявил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.
Стоит отметить, что до сегодняшнего дня в Киеве не было улиц, названных в честь американских политиков, передает ТАСС.
СПРАВКА «КП»
Иван Данилович Кудря - советский разведчик, Герой Советского Союза. В начале Великой Отечественной войны он принимал участие в подготовке и проведении боевых операций семи диверсионных групп в оккупированном немцами Киеве. В июле 1942 года капитан был схвачен гитлеровцами и казнен.
ИСТОЧНИК KP.RU
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