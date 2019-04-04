СЕГОДНЯ 17:41 2019-04-04T17:41:56+03:00

В работе сервисов «Яндекс» произошел сбой в работе Фото: Анастасия ОСИПОВА

Большая часть пользователей столкнулась с проблемой при попытке доступа к поисковику

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В четверг, 4 марта, пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе сервисов компании.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, около половины отправили жалобу в связи с невозможностью открыть сайт поисковика (45%). Треть столкнулись с проблемами в работе почты (35%) и чуть меньше – с сервисом «Яндекс. Деньги» (20%).

Сбой был зафиксирован в крупных городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Самара, Уфа, Ярославль, Тверь, Нижний Новгород и Саратов.

На данный момент «Яндекс» устранил сбой в работе ряда сервисов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее, 21 марта, также произошел серьезный сбой в работе сервисов «Яндекса». Данные сервиса Downdetector показали перебои в работе «Яндекс. Такси», «Яндекс. Почта», «Яндекс. Музыка» и «Яндекс. Дзен». Тогда больше всего жалоб поступало от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU