Международные резервы России увеличились до $489,5 млрд
В четверг, 4 апреля, в Центральном банке России сообщили, что международные резервы РФ за неделю, закончившуюся 29 марта, увеличились на 2,4 миллиарда долларов и составили 489,5 миллиарда.
Как отмечается на официальном сайте регулятора, увеличение резервов на 0,5% по сравнению с уровнем предыдущей недели произошло «в результате поступлений от размещения облигаций внешнего облигационного займа РФ, монетизации золота, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».
Кстати, напомним, как списал сайт kp.ru, с 15 по 22 марта объем международных резервов России вырос на 4,6 миллиарда рублей, или на 1%. А в начале апреля золотовалютные резервы страны впервые превысили ее внешний долг.
СПРАВКА «КП»
Международные резервы Российской Федерации - высококачественные внешние активы в иностранной валюте, доступные и подконтрольные Банку России и правительству.
ИСТОЧНИК KP.RU