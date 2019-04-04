Международные резервы России увеличились до $489,5 млрд

СЕГОДНЯ 18:03 2019-04-04T18:03:58+03:00

Таким образом, с 22 по 29 марта объем резервов вырос на $2,4 млрд

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В четверг, 4 апреля, в Центральном банке России сообщили, что международные резервы РФ за неделю, закончившуюся 29 марта, увеличились на 2,4 миллиарда долларов и составили 489,5 миллиарда.

Как отмечается на официальном сайте регулятора, увеличение резервов на 0,5% по сравнению с уровнем предыдущей недели произошло «в результате поступлений от размещения облигаций внешнего облигационного займа РФ, монетизации золота, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Кстати, напомним, как списал сайт kp.ru, с 15 по 22 марта объем международных резервов России вырос на 4,6 миллиарда рублей, или на 1%. А в начале апреля золотовалютные резервы страны впервые превысили ее внешний долг.

СПРАВКА «КП»

Международные резервы Российской Федерации - высококачественные внешние активы в иностранной валюте, доступные и подконтрольные Банку России и правительству.

ИСТОЧНИК KP.RU