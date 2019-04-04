Президент Анголы вручил Путину орден Агостиньо

СЕГОДНЯ 22:18 2019-04-04T22:18:53+03:00

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В четверг, 4 апреля, президент РФ Владимир Путин провел переговоры со своим ангольским коллегой Жоау Лоуренсу, который ранее прибыл в Москву с официальным визитом.

В частности, в ходе этой встречи высокопоставленный гость вручил российскому лидеру высокую государственную награду Анголы - орден Агостиньо Нето, первого президента страны, сообщает сайт Кремля.

Причем, как писал сайт kp.ru, ранее Лоуренсу пояснил журналистам, что этим награждением он хочет выразить благодарность всему российскому народу за поддержку, оказываемую «в течение многих лет до того, как его республика стала самостоятельным государством». «И если кто-то и достоин этого ордена, безусловно, это президент России», - отмечал глава Анголы.

Кстати, стоит отметить, что в ходе переговоров российский и ангольский лидеры договорились неуклонно развивать и укреплять отношения между Москвой и Луандой по всем направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU