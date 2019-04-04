2019-04-04T23:24:52+03:00
Экономика

В России упала средняя процентная ставка по рублевым вкладам в банках

Ставка снизилась в третьей декаде марта 2019 года
Юлия ДИВЕЕВА
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В России снизились ставки по рублевым депозитам физических лицВ России снизились ставки по рублевым депозитам физических лиц
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В конце марта 2019 года в России зафиксировано снижение процентной ставки по рублевым вкладам в десяти банках, имеющих наибольший объем депозитов физических лиц. Об этом сообщается в материалах Центробанка.

По данным регулятора, в третьей декаде прошлого месяца ставка снизилась до 7,53%.При этом во второй декаде ставка находилась на уровне 7,72%.

Банк России использует для мониторинга ставок такие кредитные организации, как Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк, передает ТАСС.

Напомниим, сайт "КП" сообщал, что 22 марта, совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

При этом в ЦБ РФ объяснили свое решение тем, что годовая инфляция в феврале-марте текущего года складывается ниже ожиданий регулятора. При этом Банк России снизил прогноз роста потребительских цен на конец 2019 года до 4,7 - 5,2% (с 5 - 5,5%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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