ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

СЕГОДНЯ 13:44 2019-03-22T13:44:29+03:00

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В пятницу, 22 марта, совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

При этом в ЦБ РФ объяснили свое решение. В частности, как выяснилось, годовая инфляция в феврале-марте текущего года складывается ниже ожиданий регулятора. При этом Центробанк снизил прогноз роста потребительских цен на конец 2019 года до 4,7 - 5,2% (с 5 - 5,5%).

«Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего в 2018 году ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны», - отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте Центробанка РФ..

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года Банк России поднял ключевую ставку на 0,25 процентных пункта - до 7,5%, а в декабре - до 7,75%.

ИСТОЧНИК KP.RU