Великобритания потребовала провести заседание СБ ООН по Ливии

СЕГОДНЯ 00:49 2019-04-05T00:49:28+03:00

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Великобритания настаивает на проведении экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в Ливии. Встреча может состояться в пятницу, 5 апреля, вечером, и пройдет в закрытом режиме.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сейчас находится в Триполи. Он встретился с представителями властей страны и призвал все стороны вооруженного конфликта прекратить его эскалацию, сообщает агентство France-Presse.

Сайт kp.ru ранее писал, что 4 апреля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на удерживаемую Правительством национального единства (ПНЕ) столицу североафриканского государства. СМИ сообщили, что ЛНА взяла без боя захватила города, как Сабрата, Сурман и Гарьян, расположенные неподалеку от Триполи.

Премьер-министр ПНЕ Ливии Фаиз Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям находиться в полной боевойготовности, а также санкционировал применение боевой авиации для "защиты гражданского населения".

ИСТОЧНИК KP.RU