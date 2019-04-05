2019-04-05T00:49:28+03:00
Политика

Великобритания потребовала провести заседание СБ ООН по Ливии

Встреча пройдет в пятницу в закрытом режиме
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ЛивииГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ЛивииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Великобритания настаивает на проведении экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в Ливии. Встреча может состояться в пятницу, 5 апреля, вечером, и пройдет в закрытом режиме.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сейчас находится в Триполи. Он встретился с представителями властей страны и призвал все стороны вооруженного конфликта прекратить его эскалацию, сообщает агентство France-Presse.

Сайт kp.ru ранее писал, что 4 апреля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на удерживаемую Правительством национального единства (ПНЕ) столицу североафриканского государства. СМИ сообщили, что ЛНА взяла без боя захватила города, как Сабрата, Сурман и Гарьян, расположенные неподалеку от Триполи.

Премьер-министр ПНЕ Ливии Фаиз Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям находиться в полной боевойготовности, а также санкционировал применение боевой авиации для "защиты гражданского населения".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Помпео уверен, что США и Турция преодолеют противоречия в вопросе о С-400
Жена главы Amazon уступила ему при разводе 75% акций компании
Глава МВД Украины обвинил Порошенко и Зеленского в нарушении законодательства
В России упала средняя процентная ставка по рублевым вкладам в банках
Владимир Путин исполнил мечту студента Московского авиационного института слетать на Байконур
Трамп грозит Мексике пошлинами из-за наркотрафика
«Союз-СТ» с европейскими спутниками связи стартовал с космодрома Куру
Президент Анголы вручил Путину орден Агостиньо
МИД РФ отказался принимать «телефонные протесты» японских дипломатов
Второе за сутки крупное ДТП произошло в подмосковном Домодедово
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Командующий ливийской армией приказал наступать на Триполи
Тимошенко пообещала подумать над предложением стать ведущей дебатов Зеленского и Порошенко
Госдума упростит закупки в сфере культуры