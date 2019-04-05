Цены на авиабилеты будут расти, несмотря на снижение стоимости топлива

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-05T08:59:52+03:00

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Авиакомпании ждут поддержки от государства, в противном случае им не удастся сдерживать доступные цены на билеты. Несмотря на то, что стоимость керосина падает и с ноября по март она уменьшилась примерно на 12–17% - это не спасает, так как накопились недостачи за последние несколько лет, когда керосин прибавлял в цене по 25-30%. Перевозчики работают на грани рентабельности и уже обратились к правительству с просьбой выделить единовременную субсидию авиакомпаниям в сумме 23,18 млрд рублей, увеличить обратный акциз на керосин в 1,7 раза, а еще сделать нулевой ставку НДС на перелеты, которые обходят московский транспортный узел.

В ассоциации воздушных перевозчиков подчеркивают, что затраты на керосин составляют примерно 29% всех издержек. Влияние данного фактора пассажиры уже начали ощущать на себе, так как с январь-февраль 2019 года билеты подорожали на 7,5% — темп втрое выше, чем за весь прошлый год.

Экономически обоснованная стоимость перелета 1000км/100долларов. В России сейчас почти в два раза ниже. Эксперты уверены, что ценник будет расти, что поможет выжить перевозчикам, но сделает авиапутешествия недоступными для многих.

Вопросом уже занимаются в Минэнерго, Минтрансе и ФАС. Они проведут мониторинг цен и предоставят свои предложения по стабилизации ситуации в кабмин до 26 апреля, пишет газета «Известия».

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Почему цены стали стремительно расти

За январь-февраль цена полета в эконом-классе увеличилась на 7,5%. При том, что за весь 2018 год такие авиабилеты подорожали в среднем всего на 2,3%. И то ли еще будет, самый «высокий» сезон еще впереди.

ИСТОЧНИК KP.RU