2019-04-05T10:11:09+03:00
Выборы президента Украины 2019

Порошенко сдал кровь для теста на наркотики и алкоголь

Его оппонент Владимир Зеленский также посетил медцентр, но частный [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Порошенко согласился пройти тест на алкоголь и наркотики перед дебатамиПорошенко согласился пройти тест на алкоголь и наркотики перед дебатамиФото: скриншот с видео
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Президент Украины Петр Порошенко сдал кровь на анализы, результаты которых должны будут продемонстрировать уровень содержания наркотических веществ и алкоголя в организме.

Процедура проводилась утром в пятницу, 5 апреля, в лаборатории на территории киевского стадиона "Олимпийский" и транслировалась в прямом эфире. При этом сразу после сдачи анализов политик обратился к своему оппоненту, кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому, который и был инициатором данного мероприятия.

"Стадион так стадион. Я жду", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Порошенко утром прибыл на стадион для сдачи анализов перед дебатами.

Сам Зеленский к тому времени уже посетил частную лабораторию "Евролаб". Результаты его анализов будут готовы через три дня. От предложения Порошенко сдать кровь в медцентре при стадионе, шоумен отказался.

"Там (на "Олимпийском" - прим. ред.) нет лаборатории... Никто не знает о существовании медицинской лаборатории экспертизы там. Поэтому очень странное было приглашение", - цитирует "УНИАН" Зеленского.

Зеленский также сдал анализы Фото: REUTERS

Зеленский также сдал анализыФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Сайт kp.ru писал о том, что ранее кандидат в президенты Украины предложил претендующему на второй срок Порошенко провести дебаты на киевском стадионе. Лидер незалежной согласился, но посоветовал оппоненту ознакомиться с правилами. Шоумен же потребовал извиниться за "марионетку Коломойского" и предоставить справку от нарколога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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