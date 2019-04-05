Порошенко сдал кровь для теста на наркотики и алкоголь
Президент Украины Петр Порошенко сдал кровь на анализы, результаты которых должны будут продемонстрировать уровень содержания наркотических веществ и алкоголя в организме.
Процедура проводилась утром в пятницу, 5 апреля, в лаборатории на территории киевского стадиона "Олимпийский" и транслировалась в прямом эфире. При этом сразу после сдачи анализов политик обратился к своему оппоненту, кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому, который и был инициатором данного мероприятия.
"Стадион так стадион. Я жду", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Порошенко утром прибыл на стадион для сдачи анализов перед дебатами.
Сам Зеленский к тому времени уже посетил частную лабораторию "Евролаб". Результаты его анализов будут готовы через три дня. От предложения Порошенко сдать кровь в медцентре при стадионе, шоумен отказался.
"Там (на "Олимпийском" - прим. ред.) нет лаборатории... Никто не знает о существовании медицинской лаборатории экспертизы там. Поэтому очень странное было приглашение", - цитирует "УНИАН" Зеленского.
Зеленский также сдал анализыФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Сайт kp.ru писал о том, что ранее кандидат в президенты Украины предложил претендующему на второй срок Порошенко провести дебаты на киевском стадионе. Лидер незалежной согласился, но посоветовал оппоненту ознакомиться с правилами. Шоумен же потребовал извиниться за "марионетку Коломойского" и предоставить справку от нарколога.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»