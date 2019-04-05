Опубликовано видео ракетных стрельб на учениях в Черном море

СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-05T11:24:35+03:00

На кадрах запечатлена подготовка экипажа к стрельбам и сам момент запуска ракет Фото: скриншот с видео

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В акватории Черного моря прошли учения Черноморского флота, в которых приняли участие российские катера "Ивановец" и "Р-60". Корабли успешно осуществили стрельбы ракетами "Москит" и поразили цели, представляющие отряд условного противника.

Учения проводились в составе ударной группы. Надводные цели находились на расстоянии более 30 морских миль от наших катеров. Район проведения стрельб был предусмотрительно закрыт для гражданского судоходства - с этой целью привлекались более десяти кораблей и судов обеспечения, передает ТАСС.

Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море.В задачу экипажей катеров, принимавших участие в стрельбах, также входило уничтожение отряда условного противника.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце марта в Черном море проводились также учения по поиску и спасению. Моряки учились оказывать экипажу терпящего бедствие судна с проработкой эпизодов по тушению пожара, заделыванию пробоин и обнаружению личного состава на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU