2019-04-05T11:24:35+03:00
Политика

Опубликовано видео ракетных стрельб на учениях в Черном море

Российские катера успешно поразили надводные цели на расстоянии более 30 морских миль [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На кадрах запечатлена подготовка экипажа к стрельбам и сам момент запуска ракетНа кадрах запечатлена подготовка экипажа к стрельбам и сам момент запуска ракетФото: скриншот с видео
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В акватории Черного моря прошли учения Черноморского флота, в которых приняли участие российские катера "Ивановец" и "Р-60". Корабли успешно осуществили стрельбы ракетами "Москит" и поразили цели, представляющие отряд условного противника.

Учения проводились в составе ударной группы. Надводные цели находились на расстоянии более 30 морских миль от наших катеров. Район проведения стрельб был предусмотрительно закрыт для гражданского судоходства - с этой целью привлекались более десяти кораблей и судов обеспечения, передает ТАСС.

Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море.В задачу экипажей катеров, принимавших участие в стрельбах, также входило уничтожение отряда условного противника.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце марта в Черном море проводились также учения по поиску и спасению. Моряки учились оказывать экипажу терпящего бедствие судна с проработкой эпизодов по тушению пожара, заделыванию пробоин и обнаружению личного состава на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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