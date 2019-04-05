Ливийская армия заняла несколько районов на юго-западе Триполи

СЕГОДНЯ 12:07 2019-04-05T12:07:51+03:00

Серьезных стычек пока не зафиксировано, лишь мелкие нападения со стороны банд

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Ливийская национальная армия заняла несколько районов на юго-западе Триполи. Такую информацию предоставил источник в ЛНА.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее командующий войсками маршал Халиф Хафтар приказал начать наступление на удерживаемую Правительством национального единства столицу для освобождения ее от "террористов".

Военачальник заявил, что планирует занять город за 48 часов. Причем уже тогда сообщалось, что армия захватила такие города, как Сабрата, Сурман и Гарьян. Контроль над населенными пунктами был взят без боя.

Источник РИА Новости в нацармии уточняет, что никаких серьезных стычек пока не было, лишь несколько мелких нападений со стороны банд. Между тем, Правительство национального согласия уже привело свои войска в состояние повышенной боеготовности. Также было санкционировано применение боевой авиации для защиты населения и жизненно важных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU