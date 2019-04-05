2019-04-05T12:25:16+03:00
В мире

Оззи Осборн отменил все концерты в 2019 году

Прощальное мировое турне было отложено из-за проблем со здоровьем рок-музыканта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Осборн не отказывается от мирового тураОсборн не отказывается от мирового тураФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британский рок-музыкант и экс-участник группы Black Sabbath Оззи Осборн вынужден был отложить свое прощальное мировое турне No More Tours II из-за старой травмы, полученной им при падении в доме в Лос-Анджелесе.

Все концерты, которые были запланированы на 2019 год, отменяются. Однако это не значит, что музыкант вовсе отказывается от турне. Он уже пообещал фанатам вновь вернуться с гастролями, но уже в 2020 году. Ожидается, что этого времени хватит на восстановление. Пока же, как сообщает сайт телеканала "Звезда", артист находится под присмотром врачей в Лос-Анджелесе.

"Просто знайте, что с каждым днем мне становится лучше. Я полностью восстановлюсь. Я закончу свой тур. Я вернусь!" - написал Оззи на своей странице в Facebook.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в начале года рок-музыканту уже пришлось отменить сразу несколько концертов в Австралии, Новой Зеландии и Японии. Тогда причиной внесения изменений в график стало диагностированная у артиста пневмония.

Оззи Осборн - Crazy Train.Геи стали возмущаться, а баптисты на очередной такой протестной акции включили песню Озборна "Сумасшедший Поезд" ("Crazy train").

ИСТОЧНИК KP.RU

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