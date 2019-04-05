СЕГОДНЯ 17:05 2019-04-05T17:05:21+03:00

Компания не уведомила власти о том, перенесла ли она в РФ серверы с данными российских пользователей

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 5 апреля, суд в Москве оштрафовал Twitter на три тысячи рублей. Так, соцсеть признали виновной за отказ предоставить информацию о том, перенесла ли она в нашу страну серверы с данными российских пользователей.

«Признать компанию Twitter виновной по статье 19.7 КоАП РФ ("непредоставление сведений или информации") и назначить ей административный штраф в размере трех тысяч рублей», - приводит слова судьи Антона Козырева ТАСС.

Между тем представители Twitter намерены обжаловать данное решение.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, подобные проблемы есть и у Facebook. Так, в конце февраля Роскомнадзор составил административный протокол в отношении этой соцсети также в связи с непредоставлением информации о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU