Суд в Москве оштрафовал Twitter на три тысячи рублей
В пятницу, 5 апреля, суд в Москве оштрафовал Twitter на три тысячи рублей. Так, соцсеть признали виновной за отказ предоставить информацию о том, перенесла ли она в нашу страну серверы с данными российских пользователей.
«Признать компанию Twitter виновной по статье 19.7 КоАП РФ ("непредоставление сведений или информации") и назначить ей административный штраф в размере трех тысяч рублей», - приводит слова судьи Антона Козырева ТАСС.
Между тем представители Twitter намерены обжаловать данное решение.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, подобные проблемы есть и у Facebook. Так, в конце февраля Роскомнадзор составил административный протокол в отношении этой соцсети также в связи с непредоставлением информации о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU