Орешкин прокомментировал победу России над Украиной в ВТО

СЕГОДНЯ 17:28 2019-04-05T17:28:25+03:00

Во Всемирной торговой организации пришли к выводу, что Москва имела основания для введения ограничений на транзит товаров из незалежной

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Всемирная торговая организация (ВТО) официально объявила об итогах спора по поводу запрета транзитных перевозок украинских товаров через территорию РФ. Так, третейская группа ВТО пришла к выводу, что Москва имела основания для введения ограничений на транзит грузов из незалежной в Казахстан и Киргизию.

«Панель арбитров пришла к выводу, что, на основании фактических обстоятельств этого спора, как они представлены сторонами, Россия выполнила требования, сославшись на статью ХХI в отношении данных мер, и, таким образом, запрет на транзит и ограничения покрываются статьей ХХI», - говорится в заявлении ВТО.

Между тем глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин выразил мнение, что эта победа в ВТО «имеет системное значение для развития организации». Как считает министр, решение по транзитному спору с Украиной добавит веса аргументам России в споре с США по пошлинам на сталь и алюминий.

«В прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, и теперь американские власти пытаются объяснить этот шаг именно необходимостью защиты нацбезопасности. Принятое решение делает наши аргументы в споре с Соединенными Штатами более весомыми», - приводит слова Орешкина официальный сайт МЭР.

Напомним, как писал сайт kp.ru, наша страна ввела ограничение на транзит украинских товаров 1 января 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU