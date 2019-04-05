На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

СЕГОДНЯ 17:53 2019-04-05T17:53:46+03:00

На полигоне в Одесской области присутствовал и президент незалежной Петр Порошенко [видео]

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В пятницу, 5 апреля, президент Украины Петр Порошенко принял участие в испытаниях «новейшей украинской разработки» - крылатой ракеты «Нептун», которая очень напоминает советскую Х-35, разработанную еще в 70-х годах прошлого века.

При этом глава незалежной уже объявил о том, что испытания на полигоне в Одесской области прошли успешно. Кроме того, политик пообещал, что в ближайшее время оружие будет размещено на кораблях и наземных пусковых установках военно-морских сил (ВМС) Украины.

«Поздравляю всех с удачными испытаниями крылатой ракеты "Нептун", которая будет поставлена на вооружение ВМС Украины», - написал Порошенко в своем Twitter.

Петро Порошенко on Twitter.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в январе прошлого года Киев показал видео испытаний своей крылатой ракеты. Запуском тогда руководил секретарь СНБО Александр Турчинов, который назвал «украинскую разработку» важным фактором «сдерживания агрессора».

ИСТОЧНИК KP.RU