Эксперт: НАТО использует Украину в качестве морского военно-политического прикрытия

СЕГОДНЯ 19:05 2019-04-05T19:05:23+03:00

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Североатлантический Альянс наращивает силы в Черном море прежде всего для того, чтобы противодействовать России, а Украину используют в качестве морского военно-политического прикрытия. Таким образом главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым», Сергей Ченнык прокомментировал совместные учения Украины и стран НАТО Sea Shield - 2019.

«Альянс наращивает активность, прежде всего — чтобы противодействовать России», — приводит RT слова Ченнык.

Эксперт отдельно выделил роль США в черноморских учениях. По его словам, Вашингтон «имитируют» своё участие и заставляет выполнять «функции морского военно-политического прикрытия» страны «третьего эшелона уровня военной мощи».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 28 марта появилась информация о том, что в Черное море вошли фрегаты «Эвертсен», «Торонто» и «Санта Мария». При этом их сопровождал турецкий «Гелиболу». Как отмечалось, натовские корабли, направляющиеся в порт Одессы, планируют принять участие в учениях Sea Shield - 2019 («Морской щит - 2019»).

ИСТОЧНИК KP.RU