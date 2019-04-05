2019-04-05T20:05:19+03:00
Политика

В Кремле рассказали о визите Ким Чен Ына в Россию

Москва и Пхеньян по-прежнему работают над поездкой северокорейского лидера в РФ
Дарья ИВАШКИНА
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Лидер КНДР Ким Чен ЫнЛидер КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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В пятницу, 5 апреля, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о том, что визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в нашу страну по-прежнему прорабатывается.

«Обе стороны работают над этим вопросом, Россия делала конкретные предложения по срокам, этот вопрос все еще остается в стадии проработки», - цитирует советника главы государства ТАСС.

При этом Ушаков уточнил, что в настоящее время все еще «согласовываются параметры, место и время». Между тем, как подчеркнул политик, этот вопрос обсуждается уже в течение года.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, в марте о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию рассказывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В частности, тогда представитель Кремля также отметил, что данная поездка уже давно обсуждается, однако конкретных договоренностей пока не достигнуто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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