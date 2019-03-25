2019-03-25T14:18:02+03:00
Политика

Песков рассказал о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

По словам представителя Кремля, данная поездка уже давно обсуждается, однако конкретных договоренностей не достигнуто
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидер КНДР Ким Чен ЫнЛидер КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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В настоящий момент подготовка визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию находится на стадии обсуждения - конкретных договоренностей не достигнуто. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что обмен мнениями по данному вопросу начался уже давно и продолжается до сих пор.

"Как только будут конкретные договоренности по месту, времени и модальности встречи, мы предоставим соответствующую информацию", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Напомним, что ранее о предстоящем визите Ким Чен Ына в Россию заговорили также южнокорейские СМИ. Эксперты считают, что целью данной поездки станет демонстрация тесного сотрудничества Пхеньяна и Москвы на фоне провальных переговоров лидеров США и КНДР в Ханое.

Сайт kp.ru писал о том, что двусторонний саммит во вьетнамской столице завершился досрочно и без подписания каких-либо соглашений. Лидер КНДР не смог договориться с американским коллегой Дональдом Трампом по отмене санкций и денуклеаризации.

Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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