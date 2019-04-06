В суд на администрацию Трампа иск подали 20 штатов США

СЕГОДНЯ 03:36 2019-04-06T03:43:37+03:00

От судьи требуют заблокировать выделение средств ан строительство стены на границе с Мекскикой

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Власти 20 штатов США подали судебный иск к администрации президента Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

Жалоба направлена в федеральный окружной суд Северного округа штата Калифорния. В ней говорится, что штаты требуют заблокировать незаконную попытку администрации Трампа направить $1,6 млрд из федеральных средств на строительство стены на границе.

Истцы подчеркивают, что эти деньги были выделены Конгрессом на финансирование правоохранительных органов, пресечение незаконного оборота наркотиков, а также строительство военных объектов.

“Использование средств из ключевых инициатив с целью финансирования ненужной и необоснованной стены является абсолютно безответственным, подрывает силу Конгресса и нанесет вред каждому американцу в этой стране", - сказала Джеймс .

Как сообщал сайт kp.ru, Трамп запрашивал на строительство стены 5,7 миллиарда долларов, а Конгресс соглашался выделить только 1,4 миллиарда долларов. Позже президент передумал, и решил требовать у законодателей выделения 8,6 миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU