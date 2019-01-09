Трамп: Стена на границе с Мексикой «быстро себя окупит»

9 Янв. 2019 2019-01-09T06:09:31+03:00

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Как и ожидалось, президент США Дональд Трамп в своем телеобращении к согражданам пытается убедить американцев в необходимости выстроить крепкий забор на границе с Мексикой. В частности, он заявил, что так называемая «стена» быстро себя окупит.

«Стена на границе очень быстро себя окупит», - заверил он соотечественников.

Глава Белого дома привел цифры: по его словам, стоимость попадающих в Штаты от соседей нелегальных наркотиков «превышает 500 миллиардов долларов в год – гораздо больше, чем 5,7 миллиарда, которые мы запросили у конгресса» на строительство пограничного ограждения.

«Стена также будет оплачена опосредованно за счет нового торгового соглашения, которое мы подписали с Мексикой», - подчеркнул Трамп в выступлении из Овального кабинета.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Трамп объявил, что вечером во вторник (5:00 среды по московскому времени) намерен выступить с обращением к согражданам «в связи с угрозой национальной безопасности и гуманитарным кризисом на южной границе» страны.

Ранее вице-президент США Майк Пенс рассказал, что американская администрация рассматривает возможность введения в Штатах режима чрезвычайного положения ради строительства «стены Трампа». Он уточнил, что в первую очередь юристы Белого дома выясняют, будет ли такой шаг законным.