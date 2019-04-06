Совбез ООН призвал не допустить военного столкновения в Ливии
Совет Безопасности (СБ) ООН призвал Ливийскую национальную армию во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, избежать в стране военного столкновения. Такое заявление было распространено СБ ООН по итогам экстренного закрытого заседания по Ливии.
Председательствующий в совете в апреле представитель Германии Кристоф Хойсген отметил, что члены организации обеспокоены военной активностью в североафриканской стране.
"Члены Совета Безопасности призывают войска национальной армии избежать военного столкновения. Военного пути разрешения конфликта не может быть", - подчеркнул Хойсген.
В ходе заседания также были высказаны слова поддержки усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и его спецпредставителя Гасана Саламе, которые активно участвуют в урегулировании конфликта в Ливии, передает ТАСС.
Члены Совбеза высказали мнение, что военные действия вблизи Триполи "угрожают стабильности Ливии и перспективам посредничества ООН, а также всеобъемлющему политическому урегулированию кризиса".
Сайт kp.ru ранее писал, что 4 апреля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на удерживаемую Правительством национального единства (ПНЕ) столицу североафриканского государства.
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