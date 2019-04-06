Совбез ООН призвал не допустить военного столкновения в Ливии

СЕГОДНЯ 04:28 2019-04-06T04:58:40+03:00

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Совет Безопасности (СБ) ООН призвал Ливийскую национальную армию во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, избежать в стране военного столкновения. Такое заявление было распространено СБ ООН по итогам экстренного закрытого заседания по Ливии.

Председательствующий в совете в апреле представитель Германии Кристоф Хойсген отметил, что члены организации обеспокоены военной активностью в североафриканской стране.

"Члены Совета Безопасности призывают войска национальной армии избежать военного столкновения. Военного пути разрешения конфликта не может быть", - подчеркнул Хойсген.

В ходе заседания также были высказаны слова поддержки усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и его спецпредставителя Гасана Саламе, которые активно участвуют в урегулировании конфликта в Ливии, передает ТАСС.

Члены Совбеза высказали мнение, что военные действия вблизи Триполи "угрожают стабильности Ливии и перспективам посредничества ООН, а также всеобъемлющему политическому урегулированию кризиса".

Сайт kp.ru ранее писал, что 4 апреля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на удерживаемую Правительством национального единства (ПНЕ) столицу североафриканского государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701542" frameborder="0"></iframe> Фельдмаршал Хафтар ведёт наступление на Триполи.Ливия на грани новой гражданской войны. Кто и с кем воюет?

ИСТОЧНИК KP.RU