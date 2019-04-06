2019-04-06T04:58:40+03:00
Политика

Совбез ООН призвал не допустить военного столкновения в Ливии

Организация распространила заявление по итогам закрытого экстренного заседания
Юлия ДИВЕЕВА
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Заседание Совета Безопасности ООН по ЛивииЗаседание Совета Безопасности ООН по ЛивииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Совет Безопасности (СБ) ООН призвал Ливийскую национальную армию во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, избежать в стране военного столкновения. Такое заявление было распространено СБ ООН по итогам экстренного закрытого заседания по Ливии.

Председательствующий в совете в апреле представитель Германии Кристоф Хойсген отметил, что члены организации обеспокоены военной активностью в североафриканской стране.

"Члены Совета Безопасности призывают войска национальной армии избежать военного столкновения. Военного пути разрешения конфликта не может быть", - подчеркнул Хойсген.

В ходе заседания также были высказаны слова поддержки усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и его спецпредставителя Гасана Саламе, которые активно участвуют в урегулировании конфликта в Ливии, передает ТАСС.

Члены Совбеза высказали мнение, что военные действия вблизи Триполи "угрожают стабильности Ливии и перспективам посредничества ООН, а также всеобъемлющему политическому урегулированию кризиса".

Сайт kp.ru ранее писал, что 4 апреля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на удерживаемую Правительством национального единства (ПНЕ) столицу североафриканского государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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