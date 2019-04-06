Хафтар отказался от предложения Генсека ООН встретится с Сараджем

СЕГОДНЯ 06:43 2019-04-06T06:45:47+03:00

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриша на встрече с главнокомандующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром в Бенгази Фото: REUTERS

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Главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар ответил отказом на предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести встречу с главой признанного правительства Фаизом Сараджем в Женеве. Об этом сообщили дипломатические источники с СБ ООН.

Премьер-министр после убедительных доводов главы международной организации согласился провести переговоры с генералом, при условии прекращения боевых действия и призывов к вооруженному конфликту со стороны ЛНА, передает телеканал Al-Jazeera.

Хафтар же заявил Гутерришу, что его военная операция в Триполи будет продолжаться до тех пор, пока не будет побежден "терроризм".

По данным телекомпании, спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе в ходе закрытого экстренного заседания Совбеза признал, что состоявшаяся в пятницу в Бенгази встреча Гутерриша с Хафтаром была "разочаровывающей", а фельдмаршал вел себя "вызывающе".

В Организации объединенных наций опасаются, что столкновения могут распространиться за пределы Триполи в другие части страны.

Как рассказывал сайт kp.ru, Совет Безопасности ООН по итогам экстренного заседания распространил обращение, в котором призвал ЛНА во главе с Хафтаром, избежать военного столкновения в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU