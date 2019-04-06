Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:02 2019-04-06T08:02:02+03:00

Как выяснилось, больше всего работодатели готовы платить управленцам высшего звена и программистам

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Рекрутинговый портал провел исследование и определил вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей. Как выяснилось, больше всего денег работодатели предлагают потенциальным управленцам высшего звена и программистам.

В частности, более полумиллиона рублей в месяц в Москве готовы платить «операционному директору/генеральному директору». При этом на эту должность претендуют только те соискатели, которые имеют опыт работы не менее шести лет, свободно владеют английским языком, обладают коммуникабельностью, а также умеют правильно выводить на рынок новые продукты.

А вот в Туле ищут специалиста «VP PROD», причем тому, кто получит эту работу, обещают платить от 400 до 700 тысяч рублей. Правда, чтобы хотя бы стать кандидатом на эту должность, нужен шестилетний опыт управления группами от 20 человек, а также знание иностранных языков, умение создавать и развивать продукты.

Стоит отметить, что, согласно проведенному исследованию, директор по информационным технологиям может получать в Москве до 600 тысяч рублей. Но для этого нужно быть «человеком с выдающимися личностными качествами и драйвом», который может решать проблемы, пишет «Российская газета».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, чуть ранее Роструд назвал самые востребованные в России профессии. Как оказалось, кадров не хватает в сферах производства, строительства и недвижимости, здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU