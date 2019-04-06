2019-04-06T11:34:05+03:00
В мире

В Британии стали выдавать паспорта без слов «Европейский союз»

Выдача таких документов стартовала 30 марта
Марина ВЕНЦОВА
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В Великобритании стали выдавать паспорта без слов «Европейский союз»В Великобритании стали выдавать паспорта без слов «Европейский союз»Фото: REUTERS
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Министерство внутренних дел Великобритании стало выдавать паспорта без слов «Европейский союз» на обложке, несмотря на то, что страна еще не покинула Евросоюз. При этом британские подданные, при желании, могут по-прежнему получить документ с соответствующей надписью.

В ведомстве отметили, что кроме надписи различий между паспортами двух образцов нет. Британцы могут свободно использовать их для заграничных поездок, передает агентство Press Association.

В октябре текущего года в паспорта в Великобритании будут внесены еще изменения. В частности, бордовый цвет обложки, который в настоящее время принят в ЕС, будет изменен на темно-синий цвет. Кроме того, документы будут дополнительно защищены от возможности их фальсификации.

Контракт на изготовление новых паспортов был заключен с французско-нидерландской компанией Gemalto. Он рассчитан на 11,5 лет и обошелся властям £260 млн ($340 млн).

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, как ранее писал сайт kp.ru, вновь обратилась в Евросоюз с просьбой о продлении сроков выхода страны из состава объединения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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