В Британии стали выдавать паспорта без слов «Европейский союз»
Министерство внутренних дел Великобритании стало выдавать паспорта без слов «Европейский союз» на обложке, несмотря на то, что страна еще не покинула Евросоюз. При этом британские подданные, при желании, могут по-прежнему получить документ с соответствующей надписью.
В ведомстве отметили, что кроме надписи различий между паспортами двух образцов нет. Британцы могут свободно использовать их для заграничных поездок, передает агентство Press Association.
В октябре текущего года в паспорта в Великобритании будут внесены еще изменения. В частности, бордовый цвет обложки, который в настоящее время принят в ЕС, будет изменен на темно-синий цвет. Кроме того, документы будут дополнительно защищены от возможности их фальсификации.
Контракт на изготовление новых паспортов был заключен с французско-нидерландской компанией Gemalto. Он рассчитан на 11,5 лет и обошелся властям £260 млн ($340 млн).
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, как ранее писал сайт kp.ru, вновь обратилась в Евросоюз с просьбой о продлении сроков выхода страны из состава объединения.
ИСТОЧНИК KP.RU